وزارة الخارجية تدعو ألمانيا لدعم السودان

دعت وزارة الخارجية، ألمانيا، لدعم السودان على مستوى البلدين ومستوى الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن لأجل تجاوز تحديات الفترة الانتقالية، وذلك لدى استقبالها، الأربعاء، مدير عام أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط والأدنى بالخارجية الألمانية السفير فيليب أليزمان.
وقدم السفير محي الدين سالم الوكيل المساعد بالإنابة بوزارة الخارجية، لدى استقباله المسؤول الألماني، شرحاً حول وثيقة الإعلان الدستوري ومهام الفترة الانتقالية بالتركيز على قضيتي إحلال السلام ومعالجة الوضع الاقتصادي، معرباً عن شكر السودان لجهود الشركاء.
وهنأ أليزمان حكومة وشعب السودان بشأن التوصل لاتفاق حول الوثيقة الدستورية، معرباً عن اهتمام بلاده بما يدور في السودان حرصاً على استقراره، وقال إن ألمانيا تتطلع لمزيد من التعاون المثمر والبناء ودفع تطوير العلاقات في المجالات كافة.
شبكة الشروق