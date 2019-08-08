إطلاق سراح بكري والإفراج عن أمين والخطيب وكمال عبد اللطيف

أطلقت السلطات المختصة مساء الأربعاء سراح النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح بعد اعتقاله بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية.
وعلم”باج نيوز” من مصادر موثوقة بصدور قرارٍ بالإفراج عن عددٍ من قيادات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني اليوم”الخميس” من بينهم أمين حسن عمر، سيّد الخطيب، كمال عبد اللطيف، طارق حمزة.
ولم تُوضح السلطات أسباب اعتقال القيادات أو الإفراج عنهم.
وكان المجلس العسكري أعلن في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، إحباط محاولة إنقلابية بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب.
واعتقل المجلس إثر هذه المحاولة عدد من ضباط القوات المسلّحة وجهاز الأمن بجانب قادة من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
باج نيوز