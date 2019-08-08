إطلاق سراح 19 سجيناً بمدينة الهدى

أفرجت السلطات يوم الأربعاء، عن 19 سجيناً غارماً بمدينة الهدى الإصلاحية، بعد تكفل ديوان الزكاة بسداد ما عليهم من ديون، وأشاد معتمد محلية أمبدة، اللواء فيصل ساتي، بنهج الديوان في تنفيذ المشروعات الزكوية المساهِمة في رتق النسيج الاجتماعي.
وأشار معتمد أمبدة خلال الاحتفال الذي نظمه ديوان الزكاة، إلى التواثق حول قضايا المجتمع والتي تعتبر الديدن الذي تبنى عليه مشروعات الدولة، مبيناً أن ديوان الزكاة ساعد بمشروعاته في إسناد قضايا المجتمع ودعم حاجة الأسر عبر عدد من المصفوفات الاجتماعية بتمويل مشروعات إنتاجية للأسر المتعففة ذات الدخل المحدود وكفالة الأيتام وإيجاد حلول لقضايا الغارمين.
من جانبه قال مدير ديوان الزكاة بالمحلية، الطيب محمد نور، إن مبادرات الديوان في خدمة مشروعات الزكاة عبر مصرف الغارمين تتم وفق الدراسات الاجتماعية، لافتاً إلى التسديد لـ19 نزيلاً.
الشروق