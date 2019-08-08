حميدتي يشيد بدور القوات النظامية في حفظ الأمن والاستقرار

أشاد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بدور القوات النظامية في حفظ الامن والاستقرار بالبلاد وقال ” الوطن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعاون الجميع ولولا تماسك ووحدة القوات النظامية لحدث ما لا يحمد عقباه “.
وجدد دقلو لدى مخاطبته فعاليات تخريج دورة المهام الخاصة لقوات الدعم السريع الخميس بمعسكر الشهيد حمودة تأكيداته بأن قوات الدعم السريع (خرجت من رحم القوات المسلحة وهي جزءَ منها وداعمة لها من أجل استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز السلام)، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار السودان، معربا عن أمله في أن يكون الاتفاق الذي تم مؤخراً بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير فأل خير على الوطن.
وهنأ نائب رئيس المجلس العسكري الشعب السوداني بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وتمنى أن تخرج البلاد من ازماتها وهي اشد منعة وتكاتفا، وتعهّد بالاستمرار في تدريب وتأهيل كافة القوات النظامية بالبلاد .
وعبر (دقلو) عن شكره لرئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق اول محمد عثمان الحسين ، مشيراً الى أن التدريب تم في ظروف وصفها بالحرجة ، كما عبر عن شكره لكافة الوحدات بالقوات المسلحة.
الخرطوم 8-8-2019(سونا)