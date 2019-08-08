الكهرباء: تعلن جاهزيتها لبلاغات الطوارئ خلال العيد

أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء جاهزيتها لاستقبال بلاغات الطوارئ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك على مدار الـ 24 ساعة.
وأرسلت الشركة في نشرة صحفية حول ترتيبات العيد، أرسلت تطميناتها للزبائن بالتحوطات والتدابير التي تم اتخاذها وجاهزية العاملين بالشركة والانتظام في ورديات لاستقبال ومعالجة بلاغات الطوارئ على مدار الـ24 ساعة لضمان استقرار الإمداد الكهربائي خلال عطلة العيد، وأوضحت أن العمل سيبدأ في منافذ البيع في اليوم الأول من الساعة 12ظهراً ويستمر كالمعتاد في الأيام التالية.
وهنأ المدير العام والعاملون بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء الشعب السوداني بقدوم عيد الأضحى المبارك.
الخرطوم 8-8-2019م (سونا)