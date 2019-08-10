قوى التغيير تغادر اليوم إلى القاهرة للقاء الجبهة الثورية

يغادر اليوم وفد من قوى الحرية والتغيير للقاهرة في زيارة تستغرق يومين للقاء الجبهة الثورية بعد الدعوة التي قدمت من القاهرة فيما يتعلق بالتباينات بين الطرفين.
وقال مصدر بقوى الحرية والتغيير في تصريح لـ (باج نيوز) إن الوفد يتكون من علي الريح السنهوري، عمر الدقير، بابكر فيصل، إبراهيم الأمين.
أما وفد الجبهة الثورية فأشار القيادي بالجبهة الثورية عبد العزيز عشر في تصريح لـ (باج نيوز) أن وفد الثورية وصل إلى القاهرة ويضم كل من رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار ونائب رئيس الحركة ياسر عرمان، رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وأضاف: ذلك بمقترح من الجانب المصري لمعالجة قضية التراجع عن إتفاق أديس أبابا.
وحول مطالب الثورية يقول عشر أبرزها: دمج اتفاقيات السلام التي ستوقع في الوثيقة الدستورية دون وضع العراقيل أو شروط (كما زيفوا بعد الإتفاق الأخير )، أن تكون الجبهة الثورية والقوى المسلحة والثورية طرفا مباشرا في الإتفاق، وأن تكون التزامات الأطراف واضحة وملزمة بشأن قضايا السلام.
يذكر أن الأراء تباينت داخل قوى الحُرية والتغيير فيما يتعلق بتلبية الدعوة لجهة أنها قدمت من المخابرات المصرية على حد تعبير أحد أعضاء قوى الحرية والتغيير.
باج نيوز