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سياسية

2019/08/11

2019/08/11


تحرير السودان الثورة الثانية تهنئ الشعب السوداني


أبوالقاسم إمام - أبو القاسم امام

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قدمت حركة تحرير السودان الثورة الثانية برئاسة الاستاذ ابو القاسم امام قيادة وقاعدة احر التهانى والتبريكات للشعب السودانى بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات سائلة المولى العلى القدير ان يجعل بلادنا آمنة مستقرة و ان تستكمل ما تبقى من مساعى لبناء الوطن المعافى الذى يسوده السلام و العدل و الحرية .

 

و قال أمام في تصريح (لسونا) عبر هذه التهنئة تناشد الحركة كل ابناء الوطن داخله وخارجه بالتوحد وتقديم التنازلات الممكنة والاعتراف ببعضهم البعض من اجل النهوض بالبلاد ومعالجة كل قضايا الوطن التي طال انتظارالمزاطن لها .

سونا

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