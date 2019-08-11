صحفي سوداني يحذر من تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية

حذر الكاتب الصحفي السوداني عمار عوض من الحديث عن تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان لمدة شهر أو شهرين .
واضاف عمار عوض ان تأجيل تشكيلة الحكومة سيصيب المواطنين بالضجر من التأجيل المتكرر من جهة، ومن جهة ثانية فإن ذكر اسم الجبهة الثورية في الاتفاق قد يثير حساسيات قد تغلق الاتفاق مع آخرين.
وفي وقت سابق ، حدد كلًا من المجلس العسكري وقوى التغيير، الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في السودان.
وأوضحت المصادر أن المجلس العسكري وقوى التغيير سيوقعان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس.
وأضافت المصادر أن تشكيل مجلس السيادة في السودان سيعلن يوم 18 أغسطس، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام.
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