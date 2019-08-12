حميدتي يطمئن على موقف الإمداد الدوائي في البلاد

اطمأن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم الإثنين خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية، اطمأن على موقف الإمداد الدوائي بالبلاد، خاصة أدوية ومبيدات فصل الخريف.
وقال المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية المكلف، عبدالرحمن محمد الجعلي، إن نائب رئيس المجلس استفسر عن موقف الإمداد الدوائي، مشيراً إلى أن الإمداد مطمئن وهناك وفرة في الأدوية المختلفة تصل نسبتها إلى 88%.
وأكد الجعلي في حديثه أنه لا توجد مشكلة في الوقت الراهن، مشيراً إلى توفر أدوية ومبيدات الخريف في مخازن الإمدادات الطبية، مناشداً المستشفيات، التي لم تتسلم حصتها من الأدوية، الحضور إلى الإمدادات أو ولاية الخرطوم لتسلمها.
الشروق