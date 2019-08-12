الأخبار > سياسية > البلاد تحتفل بالوثيقة الدستورية السبت المقبل
الأقسام :

سياسية

2019/08/12

2019/08/12


البلاد تحتفل بالوثيقة الدستورية السبت المقبل



شارك الموضوع :

تحتفل البلاد السبت المقبل ،الموافق السابع عشر من الشهر الحالي ، بتوقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير مؤخرا .

 

واكمل الطرفان المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ترتيباتهما للاحتفال الرسمي بالتوقيع على الوثيقة وسط حضور دولي واقليمي من الرؤساء وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية ، فيما تشهد عواصم دول الجوار في القاهرة وجوبا وانجمينا لقاءات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية .

وقال الدكتور ابراهيم الامين ، نائب رئيس حزب الامة القومي ،القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير بحسب وكالة السودان للانباء، إن الاحتفال رمزي ، وانهم في قوى اعلان الحرية والتغيير ترددوا كثيرا في كلمة (الاحتفال ) لان السودان فقد ارواحاً وشهداء في هذه الثورة ، وبالتالي فإن الاحتفال رمزي ، ويأتي لاستقبال مرحلة جديدة لبناء السودان الجديد .

 

كوش نيوز

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.