الجبهة الثورية: لم يتم الاتفاق على أي نقطة ومطلبنا تعديل المادة ٦٩

قال رئيس حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي، نائب رئيس الجبهة الثورية لقطاع الإعلام والشؤون القانونية الهادي إدريس يحى، إن مطلب الجبهة الثورية الأساسي أن يتم تعديل المادة ٦٩ بحيث ينص صراحة على سيادة أو حاكمية نصوص اتفاقية السلام القادم على كل الوثائق الدستورية.
وأشار الهادي في تصريح لـ (باج نيوز) إلى أنه لم يتم الإتفاق على أي نقطة لجهة أن الوفد الذي أتى من الخرطوم لا يملك تفويضا كاملاً وسيقوم بعرض ما تم في القاهرة على بقية المكونات في الخرطوم، وأضاف: إن تم تضمينه في الإعلان الدستورى قبل يوم ١٧ سوف نرحب بالإعلان وإن لم يتم فسوف يظل موقف الجبهة الثورية الرافض للإعلان الدستوى كما هو.
وحول العقبات التي إعترضت سير الإجتماعات قال الهادي أن
عدم تفويض الوفد شكل عقبة كبيرة.
باج نيوز