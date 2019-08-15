الجبهة الثورية تُعلن مقاطعتها حفل التوقيع بين المجلس وقوى التغيير

أعلنت الجبهة الثورية مقاطعتها حفل التوقيع على الوثيقة الدستورية يوم السبت المقبل بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وقال الناطق باسم الجبهة الثورية محمد زكريا لـ (باج نيوز) : لم تتم إفادتنا حتى الآن بإدراج الرؤية كاملة، والاحتفال والتعيينات لا تعنيهم وليست محل قبول للجبهة الثورية، وأضاف: ليس اعتراضاً على الشخصيات بل المنهج المتبع، لافتًا إلى أنه يجب فيه مراعاة التمثيل الإيجابي وقضايا المناطق المتأثرة بالحرب.
وأشار زكريا إلى إتجاه قيادات من الجبهة الثورية لجوبا في الأيام القادمة لإجراء مباحثات تتعلق بالسلام تلبية لدعوة رئيس دولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت.
الخرطوم : باج نيوز