الخرطوم: عدم تسجيل اي حالة للاصابة بالاسهالات المالية

كشف وزارة الصحة الاتحادية عن عدم تسجيل اي حالة للاصابة بالاسهالات المالية وكل الاسهالات التي وصلت إلى مستشفيات ولاية الخرطوم هي اسهالات عادية .
وقال د. سليمان عبد الجبار وكيل وزارة الصحة الاتحادية لسونا ان ولاية الخرطوم تاثرت بالامطار واكثر المناطق تاثر جنوب الخرطوم خاصة مناطق مايو وعيد حسين والسلمة مشيرا الي أن هناك اعداد كبيرة من المنازل والمراحيض تهدمت لافتا الي تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارة الصحة الاتحادية والولائية ومحلية جبل اؤلياء والشركاء الدوليين ومنظمة الصحة العالمية واطباء بلا حدود قام بتقييم الوضع وتم تحديد الاحتياجات الصحية .
وكشف الوكيل عن توفير الادوية والمحاليل الوريدية باقسام الطوارئ بمستشفى بشائر بمنطقة مايو جنوب الخرطوم فضلا عن توفير الادوية والمحاليل بجميع المراكز الصحية بالتعاون مع المنظمات اضافة لتوفير العيادات الجوالة.
وكشف الوكيل عن صعوبة في المواد الغذائية ونقص في الايواء مشيرا إلى أن هناك اسر تمت استضافتها في المدارس، وبعض الاسر تعاني من نقص الايواء فضلا عن صعوبة في الوصول للمرافق الصحية.
وقال الوكيل نعمل بالتنسيق مع المنظمات لتوفير ايواء بديل لان هناك مناطق تحتاج الي الاخلاء وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني والمحلية.
كاشفا عن خطة مع صحة الخرطوم والمنظمات للتدخل من عدة محاور اولها تطهير كلي للمنازل ومكافحة للنواقل والتخلص من النفايات المنزلية والنفايات الادمية بالتنسيق مع منظمة اليونسيف لعمل مراحيض مؤقتة اضافة لتوفير الناموسيات وكلورة مياه الشرب وتوفير خدمات الاسعاف وتكثيف التوعية وسط السكان المتاثرين.
وقال الوكيل ان الوضع في جنوب الخرطوم فيه مهددات صحية كثيرة نتيجة لانهيار المنازل والمراحيض واختلاط المياه مع مياه المراحيض ونتيجة لوجود النفايات مما بوفر بيئة صالحة لتكاثر نواقل الامراض.
مشيرا إلى أن المنظمات ابدت استعدادها لعمل عيادات منتقلة وتقديم خدمات اسعافية للمواطنين فضلا عن الاستفادة منها في الرصد والتقصي تحسبا لاي امراض وبائية او اسهالات مائية والتبليغ الفوري للوزارة للتدخل السريع , مشيدا بمساهمة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في فتح مصارف المياه وتوزيع المواد الغذائية للمواطنين .
الخرطوم 15-8-2019م(سونا)