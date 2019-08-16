الحكومة تعيد فتح أربع سفارات بعد اغلاقها بسبب أزمة مالية

قالت حكومة جنوب السودان إن عدداً من البعثات الدبلوماسية التي أغلقت في يونيو الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية أعيد فتحها.
وقال وزير الإعلام مايكل مكوي للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء بجوبا يوم الجمعة، إن سفارات جنوب السودان في الكويت وفرنسا والنرويج وإيطاليا ستفتح مجدداً.
وزاد”لقد تم إغلاق هذه السفارات وقام الرئيس بمراجعة قراره ، والآن ستواصل هذه السفارات عملها. لقد أبلغ الرئيس، مجلس الوزراء أنه ألغى أمر إغلاق هذه السفارات”.
في يونيو الماضي، حذر عدد من المراقبين من أن إغلاق سفارات جنوب السودان في أوروبا، وخاصة في دولتي النرويج وفرنسا قد يؤثر على الدولة الوليدة دبلوماسياً.
وتلعب النرويج دوراً رئيسياً في اتفاق سلام جنوب السودان ، وتلعب فرنسا دوراً فعالاً في قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن جنوب السودان.
يعتمد جنوب السودان بصورة رئيسية على عائدات النفط الخام.
في مطلع هذا الشهر ، قالت الحكومة إن إنتاج النفط ارتفع إلى 180 ألف برميل يومياً بعد استئناف الانتاج في المربعين 1 و 2 بحقل مانقا، الذي تم إيقافه منذ ست سنوات بسبب انعدام الأمن في اقليم الوحدة.
راديو تمازج