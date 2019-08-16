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سياسية

2019/08/16

2019/08/16


عاجل.. تعليق الدراسة بجميع مدارس الخرطوم



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أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية إلى وقت يحدد لاحقاً.
وكان من المقرر أن تبدأ الدراسة يوم الثلاثاء المقبل.

الصيحة

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