عاجل.. تعليق الدراسة بجميع مدارس الخرطوم

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سياسية
2019/08/16
2019/08/16
أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية إلى وقت يحدد لاحقاً. وكان من المقرر أن تبدأ الدراسة يوم الثلاثاء المقبل.
الصيحة
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