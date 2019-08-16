الوثيقة الدستورية.. اشتراطات للوزراء وحملة الجنسيات الأخرى لتولي المناصب

ا اشترطت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م ، فى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ألا يحملوا جنسية أخرى.
وحددت المادة( 16) من الوثيقة الدستورية التي توافق عليها مؤخراً المجلس العسكرى الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير ، شروط وعضوية مجلس الوزراء إذ يشترط في رئيس وعضو مجلس الوزراء أن يكون سودانياً بالميلاد ،وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً إلى جانب النزاهة والكفاءة والتأهيل وأن يكون من ذوي الخبرة العملية والقدرات الإدارية الملائمة للمنصب .
ونصت المادة 16(2) على أنه ” مع مراعاة الشرط الواردة في الفقرة ( ان يكون سوداني بالميلاد ) يشترط في رئيس الوزراء ووزراء الدفاع ، الداخلية ، الخارجية والعدل الا يحملوا جنسية دولة اخري .
ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بالتوافق بين مجلس السيادة وقوي اعلان الحرية والتغيير لرئيس الوزراء بالنسبة للوزراء المذكورين في هذه الفقرة.
لخرطوم 16-8-2019(سونا)