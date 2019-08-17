السودان: وصول وزير الخارجية التركي وموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

وصل السودان مساء الجمعة مولود جاويش اوغلو وزير الخارجية التركي وكان في استقباله بمطار الخرطوم السفير عمر دهب فضل وزير الخارجية المكلف .
وقال السفير ابوبكر الصديق الناطق الرسمي لوزراة الخارجية في تصريح لـ (سونا) انه من المتوقع أن يصل بعد قليل محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية الليبي ، كما سيصل في وقت لاحق كل من يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومشعل بن فهيم السلمي رئيس البرلمان العربي .
ووصل البلاد مساء الجمعة موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع على وثائق السلطة الانتقالية ظهر يوم السبت، وكان في استقباله بمطار الخرطوم السفير عمر دهب فضل وزير الخارجية المكلف .