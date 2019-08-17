تفاصيل مراسم توقيع وثائق الفترة الإنتقالية في السودان يوم السبت.. منها اغنية للفنان صلاح بن البادية

تحتفل البلاد في الواحدة من ظهر السبت 17 أغسطس الجاري بتوقيع وثائق المرحلة الانتقالية وذلك بحضور اقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية .
وتشير (وكالة السودان للأنباء) الى أن برنامج الاحتفال سيبدأ في الواحدة ظهرا بعزف السلام الجمهوري ومن ثم الاستماع الى آيات بينات من القرآن الكريم ، وتلي ذلك كلمة لرئيس اللجنة العليا للاحتفال وعرض بانوراما الثورة وبعد ذلك تتم الفقرة الرئيسية وهي التوقيع على الوثائق الانتقالية ومن ثم الاستماع الى اغنية وطنية بصوت الفنان صلاح بن البادية ثم كلمة رئيس الوساطة الافريقية البروفيسور محمد الحسن ولد لباد وكلمة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي وكلمة رئيس الوزراء المصري ممثل الاتحاد الافريقي ومن ثم كلمة رئيس الايقاد وتليها كلمة قوى إعلان الحرية والتغيير ومن ثم فقرة التكريم ويختتم الاحتفال بكلمة رئيس المجلس العسكري الانتقالي .