أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019م
السوداني:
* الخرطوم تستعد للفرح الأكبر اليوم
* اعتذار فدوى وسحب التعايشي من “السيادي
* النائب العام المرشح لـ(السوداني): مهمتنا صعبة والأولوية للانتهاكات
الصيحة:
* السودان يستشرف عهداً جديداً اليوم
* الثورية تهدد باللجوء إلى الشارع لإسقاط الحكومة الانتقالية
* “الحرية والتغيير” تسحب “التعايشي” وترشح “وطني” و”شعبي” للسيادي
المجهر:
* “فرح السودان” يكتمل اليوم بتوقيع الاتفاق ووثائق الفترة الانتقالية
* تأجيل محاكمة “البشير” حتى بعد غد “الاثنين”
* “الحرية والتغيير” ترسم برنامجاً ضخماً ليوم “فرح السودان”
الجريدة:
* التوقيع النهائي اليوم
* “التغيير” تعلن عن مواكب في الخرطوم والولايات
* مفتش اليافطة لـ”الجريدة”: إخترنا القطار القديم لإيصال هذه الرسالة
* اتحاد المخابز يكشف لـ”الجريد” أسباب أزمة الخبز بالخرطوم
التيار:
* إذا الشعب يوماً أراد الحياة .. فلا بد أن يستجيب القدر
* البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخي نحو الديموقراطية
* تعديلات جديدة في قائمة أعضاء العسكري الانتقالي بالمجلس السيادي
الإنتباهة:
* حضور إقليمي ودولي في العرس السوداني اليوم
* مواكب تجوب العاصمة واحتفال ضخم في ساحة الحرية
* النائب العام المرشح: الأولوية للانتهاكات والفساد
أخبار اليوم:
* وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إقليمي ودولي.. اليوم التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية
* الجبهة الثورية تعلن رسمياً مقاطعتها وتجمع المهنيين يتراجع عن ترشيح التعايشي وفدوى تعترض
* الوسيط الإثيوبي: سنعمل لإلغاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي
الدار:
* بركات الرسول الكريم.. الحاجة آمال تبصر بعد (5) أعوام
* المهدي مهاتفاً حمدوك (أبيت “الفطيسة” وشعبك عوضك بالذبيحة)
* عرمان يدعو الثورية وأصدقائها لحضور التوقيع النهائي للإعلان الدستوري اليوم
* مدير التعليم بالخرطوم: استئناف الدراسة متعلق بتوفر الدقيق والمواصلات
* العسكري يعيد فتح مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم
* توثيق تاجر وربطه بجنزير على شجرة ونهبه ذهب وريالات سعودية
الخرطوم (كوش نيوز)