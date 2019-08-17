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عناوين الصحف

2019/08/17

2019/08/17


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019م



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أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019م

السوداني:

* الخرطوم تستعد للفرح الأكبر اليوم

* اعتذار فدوى وسحب التعايشي من “السيادي

* النائب العام المرشح لـ(السوداني): مهمتنا صعبة والأولوية للانتهاكات

الصيحة:

* السودان يستشرف عهداً جديداً اليوم

* الثورية تهدد باللجوء إلى الشارع لإسقاط الحكومة الانتقالية

* “الحرية والتغيير” تسحب “التعايشي” وترشح “وطني” و”شعبي” للسيادي

المجهر:

* “فرح السودان” يكتمل اليوم بتوقيع الاتفاق ووثائق الفترة الانتقالية

* تأجيل محاكمة “البشير” حتى بعد غد “الاثنين”

* “الحرية والتغيير” ترسم برنامجاً ضخماً ليوم “فرح السودان”

الجريدة:

* التوقيع النهائي اليوم

* “التغيير” تعلن عن مواكب في الخرطوم والولايات

* مفتش اليافطة لـ”الجريدة”: إخترنا القطار القديم لإيصال هذه الرسالة

* اتحاد المخابز يكشف لـ”الجريد” أسباب أزمة الخبز بالخرطوم

التيار:

* إذا الشعب يوماً أراد الحياة .. فلا بد أن يستجيب القدر

* البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخي نحو الديموقراطية

* تعديلات جديدة في قائمة أعضاء العسكري الانتقالي بالمجلس السيادي

الإنتباهة:

* حضور إقليمي ودولي في العرس السوداني اليوم

* مواكب تجوب العاصمة واحتفال ضخم في ساحة الحرية

* النائب العام المرشح: الأولوية للانتهاكات والفساد

أخبار اليوم:

* وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إقليمي ودولي.. اليوم التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية

* الجبهة الثورية تعلن رسمياً مقاطعتها وتجمع المهنيين يتراجع عن ترشيح التعايشي وفدوى تعترض

* الوسيط الإثيوبي: سنعمل لإلغاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي

الدار:

* بركات الرسول الكريم.. الحاجة آمال تبصر بعد (5) أعوام

* المهدي مهاتفاً حمدوك (أبيت “الفطيسة” وشعبك عوضك بالذبيحة)

* عرمان يدعو الثورية وأصدقائها لحضور التوقيع النهائي للإعلان الدستوري اليوم

* مدير التعليم بالخرطوم: استئناف الدراسة متعلق بتوفر الدقيق والمواصلات

* العسكري يعيد فتح مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم

* توثيق تاجر وربطه بجنزير على شجرة ونهبه ذهب وريالات سعودية

الخرطوم (كوش نيوز)

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