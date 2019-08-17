سعد لمجرد يعود إلى المغرب: ماذا عن اتهامات الاغتصاب؟

أعلن المغني سعد لمجرد، أمس الخميس، عودته إلى المغرب، ثمّ نشر مساءً صورة له مع والدَيه في منزلهم، على حسابه الرسمي على “إنستغرام”. ويأتي سفر لمجرد بعدما كان ممنوعاً من مغادرة الأراضي الفرنسية في انتظار صدور الحكم النهائي في قضية الاغتصاب المرفوعة ضدّه، والتي تحولت لاحقاً إلى تهمة بـ”الاعتداء الجنسي” و”العنف الشديد” بحق الشابة لورا بريول، وفق قرار القضاء الفرنسي في شهر إبريل/نيسان الماضي.
ومع عودة لمجرد في زيارة قصيرة إلى المغرب، بدأت أخبار تؤكّد تحسّن موقفه في القضية الأخيرة المرفوعة ضدّه، علماً أنه سبق ووجهت له أكثر من تهمة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، في السنوات الأخيرة.
موقع “ميديا بارت” الفرنسي أكّد أن هذه ليست زيارة لمجرد الأولى إلى بلاده، بل سبق وحصل على إذنٍ من القضاء الفرنسي لزيارة المغرب في شهر إبريل/نيسان الماضي، وقد قام بالفعل بزيارة قصيرة وسرية.
وكانت وسائل إعلام مغربية قد قالت إن فريق الدفاع عن لمجرد استأنف على قرار القاضي الفرنسي، متابعة احتجاز لمجرد ومنعه من السفر، وقد وافق القضاء على الاستئناف بعد تقديم ضمانات قانونية بحضور لمجرد جلسات محاكمته أمام المحكمة الجنائية في باريس في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وقد رحّب بعودة لمجرد إلى بلاده عدد من النجوم المغاربة والعرب، أبرزهم عادل أصيل، وإيهاب أمير، وأمينوكس، وبدر سلطان وفرح الفاسي والفنانة العراقية شذى حسون.
العربي الجديد