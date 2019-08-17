“كاشا” ينفي لقاءه “قوش” و”ابن عوف” وفداً من “التغيير” بالقاهرة

نفى الوالي الأسبق عبد الحميد موسى كاشا، لقاءه صلاح قوش وعوض بن عوف وفداً من “الحرية والتغيير” بالقاهرة صبيحة عيد الأضحى، كما نشرت بعض المواقع المصرية.
وقال كاشا أمس، إنه يقضي العيد في مسقط رأسه بالضعين ولا صحة لخبر سفره إلى القاهرة، وأضاف بأن من يروجون لمثل تلك الأخبار هم من الذين سمعوا بسعيهم كمجموعة من أبناء السودان لإنشاء كيان سياسي ديمقراطي بالبعد القومي وبعيداً عن الجهوية والقبلية والعقائدية.
وكانت مواقع إسفيرية بحسب صحيفة الصيحة، قد ذكرت أن كاشا و”قوش” وابن عوف التقوا بالقاهرة وفداً من “الحرية والتغيير” مكون من مريم الصادق المهدي وعمر الدقير ومالك عقار وياسر عرمان ومني أركو مناوي.
الخرطوم (كوش نيوز)