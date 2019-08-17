مجلس السيادة في السودان .. حدود الاختصاصات والصلاحيات

يطوي السودان، السبت، صفحة عصيبة من تاريخه الحديث، ويفتح صفحة أخرى تطلق عهدا جديدا، حيث سيتولى مجلس سيادي الإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا.
وبحضور عربي ودولي في الخرطوم، سيجري التوقيع النهائي، اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري، التي ستحكم المرحلة الانتقالية.
ويتشكل المجلس السيادي من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك في الشارع.
ولكن ما هي اختصاصات هذ المجلس السيادي حسب الإعلان الدستوري الذي وقع عليه الطرفان؟
1. تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير.
2. اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء.
3. اعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.
4. اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.
سكاي نيوز عربية