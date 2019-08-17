علماء يكتشفون عضوا داخل جسم الإنسان يشعر بالألم

أعلن علماء من السويد، اكتشافهم وجود عضو داخل جسم الإنسان، تتعلق وظيفته بالشعور بطبيعة الألم الذي يصيب الجسد.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن باحثي معهد “كارولينسكا” السويدي، اكتشفوا هذا العضو، ما قد يعزز فرص تطوير عقاقير جديدة فعالة، مضادة للآلام.
وتكمن أهمية هذا الاكتشاف الجديد في أنه يقدم نظرة جديدة لطبيعة شعورنا بالألم، ويمكن أن تساعد في فك “ألغاز” طبية مهمة.
وصرح القائمون على الاكتشاف بأن العضو المكتشف حديثا الجديد عبارة عن شبكة من الخلايا الدبقية المتخصصة، تحيط بالخلايا العصبية المستشعرة للألم، والتي تمتد حتى الطبقة الخارجية من الجلد.
ويرى البروفيسور باتريك إرنفورس، المؤلف المشارك في البحث: أن “السؤال الرئيسي الآن، هو ما إذا كانت هذه الخلايا هي في الواقع سببا لأنواع معينة من الألم المزمن”.
وذكر الباحثون الذين نشروا دراستهم في مجلة “ساينس” العلمية، أنهم فحصوا طبيعة هذه الخلايا، التي تم تجاهلها إلى حد كبير في السابق.
عربي21