موسى فكي: الاتفاق مرحلة جديدة نحو الديمقراطي بالسودان

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ، إن الاتفاق الذي تم التوقيع النهائي عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم (السبت) بقاعة الصداقة بحضور إقليمي ودولي يجسد ويرتب لمرحلة انتقالية ديمقراطية للسودان .
وأضاف في كلمة له اليوم خلال مراسم توقيع الاتفاق بقاعة الصداقة إن الاتفاق يضع حداً للحروب والكوارث والصراعات ، وان الاتحاد الافريقي أدرك جسامة التحديات آنفة الذكر ، معرباً عن تقديره للجهود التي قام بها ممثله محمد الحسن لبات والتي تكللت بالتوقيع النهائي علي الاتفاق ، كما أشاد بجهد المبعوث الاثيوبي محمود درير الذي تعامل معهم لبلوغ الغايات الجامعة .
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