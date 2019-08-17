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سياسية

2019/08/17

2019/08/17


موسى فكي: الاتفاق مرحلة جديدة نحو الديمقراطي بالسودان



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قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ، إن الاتفاق الذي تم التوقيع النهائي عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم (السبت) بقاعة الصداقة بحضور إقليمي ودولي يجسد ويرتب لمرحلة انتقالية ديمقراطية للسودان .

 

وأضاف في كلمة له اليوم خلال مراسم توقيع الاتفاق بقاعة الصداقة إن الاتفاق يضع حداً للحروب والكوارث والصراعات ، وان الاتحاد الافريقي أدرك جسامة التحديات آنفة الذكر ، معرباً عن تقديره للجهود التي قام بها ممثله محمد الحسن لبات والتي تكللت بالتوقيع النهائي علي الاتفاق ، كما أشاد بجهد المبعوث الاثيوبي محمود درير الذي تعامل معهم لبلوغ الغايات الجامعة .

الصيحة

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