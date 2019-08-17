المجلس السيادي سيضم حميدتي والفريق ياسر العطا برئاسة البرهان

أعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، أن الرئيس الحالي للمجلس الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، الذي سيعلن عن تشكيله غدا بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي سيتكون من 11 شخصا بينهم 5 عسكريين.
ووقعت قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي رسمًيا على الاتفاق النهائي لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية التي بدأت إعتبارًا من اليوم .
وقال كباشي، في لقاء مع قناة “سكاي نيوز” عربية، إن “الفريق عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا للمجلس السيادي في الفترة الأولى”.
كما ذكر المتحدث أن محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، سيكون ضمن المجموعة العسكرية في المجلس، وكذلك الفريق ياسر العطا، مضيفا “ربما مساء اليوم أو غدا نعلن عن الاسمين الآخرين”.
واحتفل السودان، اليوم، ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقادة قوى “الحرية والتغيير” بهدف الانتقال إلى الحكم المدني، وسيعلن غدا تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الجديد “المجلس السيادي”، الذي يشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.
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