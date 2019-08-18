وزير سعودي: إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب بات مسألة وقت

كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن أنّ بلاده تعمل بقوة مع السودان من أجل إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرًا إلى أنّ الأمر بات مسألة وقت لا أكثر.
وقال الجبير في تصريحاتٍ خلال مؤتمر صحفي عقد يوم”السبت” بالخرطوم” نستمر في العمل مع السودان من أجلّ إبعاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب… نعتقد بإذن الله أنّها مسألة وقت والجهود ماشية وهذا سيفتح أيضا مجالات كثيرة بالنسبة للسودان في الاستثمارات”.
ويوم”السبت” وقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتفاقًا على الوثيقة الدستورية مع قوى الحرية والتغيير يقضي بتقاسم السلطة في البلاد لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تمهيدًا لإجراء انتخاباتٍ.
وفي أكتوبر من العام 2017، رفعت وشنطن عقوبات اقتصادية وحظرًا على السودان، غير أنّ إدراج اسمه في قائمة الدول الراعية للإرعاب ما زال قائمًا لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة سابقًا، أسامة بن لادن.
الخرطوم: باج نيوز