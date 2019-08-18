أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م
أخبار اليوم:
التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية وسط حضور دولي وافريقي واقليمي كبير .
البرهان : القوات المسلحة لم تنجر للفتن وظلت شريك للشعب وحامية للوطن وستدافع عن التغيير .
المهدي : المرحلة القادمة لا إقصاء فيها ويجب فتح أبواب المشاركة للتحول الديمقراطي .
آبي احمد وسلفاكير وموسى فكي وممثل الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء المصري يخاطبون الاحتفال .
الأصم يبعث بعدد من الرسائل ويتمسك بلجنة تحقيق حول مجزرة القيادة .
كباشي : المجلس السيادي بتشكيلته سيتم الاعلان عنه اليوم بمرسوم دستوري .
الإنتباهة:
إرادة الشعب تشرق شمساً (مدنيااااو )
إنبلاج فجر الـ(مدنياااو ) .. البرهان : (الأن الحصة وطن )
المجهر:
الخرطوم تكمل فرح السودان بالتوقيع على وثيقة الفترة الانتقالية
(البرهان) يدعو لتناسي جراح الماضي و(الأصم) يودع رسائل في بريد الشعب
الجريدة:
حشود مليونية احتفالاً بالاتفاق بين (التغيير) و(العسكري) وتصاعد المطالب بالمدنية والقصاص
الآلاف يتظاهرون في الخرطوم لاستقبال قطار عطبرة
تشكيليون يعيدون رسومات (الجداريات) بالقرب من القيادة العامة
اليوم التالي :
فرح السودان.. التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية
آخر لحظة :
(الليلة فرحك يا بلد)
التغيير لـ (الوطني): لن ننتقم
العسكري يحذر من الدولة العميقة
السوداني :
المدنية.. تحقق الحلم
البرهان يطالب بتناسي مرارات الماضي.. الأصم: لن ننتقم
احتفالات غير مسبوقة بالعاصمة والولايات.. انخفاض أسعار الدولار
الأخبار :
السودانيون يعبرون (المستحيل) بحضور دولي واسع
تشكيل (السيادي) اليوم و(التغيير) تضرب سياجاً حول تسمية ممثليها في المجلس
جمال للدفاع وتاج السر للقضاء وقوى التغيير ترفض الانتقام
الدار :
الخرطوم تتوشح بالفرح وتتمنى القادم أحلى
رؤساء الدول والوزراء والبعثات الدبلوماسية شهدوا الاتفاق
ود لبات: الاتفاق جهد سوداني خالص
الجماهير تخرج في مسيرات هادرة بالعاصمة والولايات
الوسيط الإثيوبي: الاتفاق كفيل بتأسيس فترة آمنة
مصر تعلن دعمها المستمر لاستقرار السودان.
النيلين