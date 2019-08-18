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سياسية

2019/08/18

2019/08/18


الحرية والتغيير تدفع بقائمة مرشحيها للمجلس السيادي.. تعرف على الأسماء



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كشف الأستاذ ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير أن قوى إعلان الحرية والتغيير دفعت بقائمة مرشحيها للمجلس السيادي والتي تضم كلاًّ من.

١- عائشة موسى

٢- صديق تاور

٣- حسن شيخ إدريس

٤- محمد الفكي سليمان

٥- طه عثمان.

وأوضح ساطع في تصريح لـ(سونا) أنه سيتم ترشيح ثلاثة أشخاص من كل طرف (المجلس العسكري و قوى إعلان الحرية و التغيير) للعضو الحادي عشر بالمجلس السيادي، و يتم التشاور حولهم، مؤكداً أن العضو الحادي عشر سيتم اختياره بالتوافق، لافتا لاستمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين قوى إعلان الحرية و التغيير والمجلس العسكري لاعتماد المجلس السيادي.

الخرطوم 18-8-2019(سونا)

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