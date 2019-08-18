الحرية والتغيير تدفع بقائمة مرشحيها للمجلس السيادي.. تعرف على الأسماء

كشف الأستاذ ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير أن قوى إعلان الحرية والتغيير دفعت بقائمة مرشحيها للمجلس السيادي والتي تضم كلاًّ من.
١- عائشة موسى
٢- صديق تاور
٣- حسن شيخ إدريس
٤- محمد الفكي سليمان
٥- طه عثمان.
وأوضح ساطع في تصريح لـ(سونا) أنه سيتم ترشيح ثلاثة أشخاص من كل طرف (المجلس العسكري و قوى إعلان الحرية و التغيير) للعضو الحادي عشر بالمجلس السيادي، و يتم التشاور حولهم، مؤكداً أن العضو الحادي عشر سيتم اختياره بالتوافق، لافتا لاستمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين قوى إعلان الحرية و التغيير والمجلس العسكري لاعتماد المجلس السيادي.
الخرطوم 18-8-2019(سونا)