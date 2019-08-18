وكيل العدل يتمنى التوفيق للمكلفين بمهام إدارة الدولة

عبر وكيل وزارة العدل، مولانا بابكر أحمد علي قشي، عن تمنياته لمن يتم تكليفهم بمهام إدارة دولاب الدولة في مجلس السيادة ومجلس الوزارء والمجلس التشريعي والنيابة العامة والسلطة القضائية ووزارة العدل بالتوفيق.
وقدم قشي التهنئة لمنسوبي الوزارة بمناسبة عيد الأضحى، معرباً عن أمله بأن يكون التوقيع على الوثيقة الدستورية بداية لعهد جديد ينقل السودان وأهله إلى مراقي الأمن والاستقرار والاكتفاء الذاتي وامتلاك القرار.
ودعا قشي بحسب الشروق – لأن يؤدي كل مواطن دوره في مجال عمله بما يستحقه السودان وشعب السودان، مضيفاً: “نحن في وزارة العدل مستبشرون خيراً بكل هذه المعطيات والبشريات”، متمنياً التوفيق للجميع وأن يعيش السودان آمناً مستقراً، وأن يعم السلام كل ربوع البلاد.
كوش نيوز