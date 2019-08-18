شبكة الصحفيين ترفُض ترشيح طه عثمان للمجلس السيادي وتحُذر من الخطوة

أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين رفضها القاطع لترشيح طه عثمان المحامي وعضو وفد التفاوض عن التجمع لمنصب بالمجلس السيادي، ونوهت إلى أن الخطوة تُخالف قرارات التجمع القاضية بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان مساء اليوم “الإحد” تحصلت “باج نيوز” على نسخة منه، إنها تابعت بإنزعاج بالغ ما وصفتها بالطرق المُلتبسة في إدارة ملف ترشيحات المجلس السيادي التي سلكتها قوى إعلان الحرية والتغيير ومفاوضي تجمع المهنيين، وأشارت إلى ما تم نشره بوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) مساء اليوم على لسان القيادي بقوى الحرية والتغيير “ساطع الحاج” بشأن ترشيح طه عثمان المحامي وعضو وفد التفاوض عن التجمع لمنصب بالمجلس السيادي، وشددت على أن الأمر يُخالف قرارات التجمع القاضية بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وأوضحت الشبكة أنها تواصلت مع المخولين بالتفاوض من قبل تجمع المهنيين من خلال القنوات التنظيمية المعتادة، وأكدت أنهم إمتنعوا عن الرد كتابة بمثل ما تمت مخاطبتهم، ولم يردوا على الاتصالات الهاتفية لإستجلاء الأمر من خلال مناديب الشبكة داخل تجمع المهنيين السودانيين.
وأعتبرت الشبكة الخطوة نقضاً لمواثيق العمل المشتركة التي تواثق عليها تجمع المهنيين ووصفتها بأنها سلوك يشبه التجارب المقيتة للنظام البائد القائمة على المحاصصات السياسية، فضلاً عن مُخالفتها لروح الثورة بأدبياتها الباذخة في الايثار والبذل غير منتظر الثواب والأجر.
وحذرت الشبكة من تمرير اختيار طه عثمان وقالت إنه سيكون مدعاة لمراجعة موقفهم من التجمع كمؤسسة ومن قوى الحرية والتغيير كتحالف.
الخرطوم: باج نيوز