محمد بن سلمان يتصل برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي ويؤكد: دعم السعودية لما يحقق تطلعات الشعب السوداني، ويحفظ أمن السودان

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا الأحد برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.
وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التقدير للجهود التي بُذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين كافة الأطراف السودانية، مؤكدًا دعم المملكة لما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويحفظ أمن السودان واستقراره.
وكذلك أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا بدولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وعبر سمو ولي العهد عن التقدير لدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدًا وقوف المملكة مع كافة الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.
جدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس