التاج: عهدنا مع الحكومة إعلان الحرية والتغيير

شدد الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، مولانا إسماعيل التاج، ان العهد مع الحكومة الجديدة هو إعلان الحرية والتغيير وتحقيق العدالة للشهداء وأسر الضحايا مضيفا ان التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية يعتبر يوما تاريخيا والبلاد تخطو نحو المدنية بفضل تضحيات الشهداء.
وذكر انهم يعولون على قدرة الشعب السوداني في مراقبة الحكومة الجديدة ومتابعته وبمزيد من إصرار الشعب السوداني تستطيع الحكومة أن تمضي للأمام.
وأقر التاج في تصريح (لسونا) بوجود تحديات تواجه الحكومة منها الحرب والسلام، عودة النازحين واللاجئين، المسألة الامنية ومسألة التحدي الإقتصادي، وهناك تحدي الخدمات الصحية والتعليمية.
ووصف التوقيع على وثائق الفترة الإنتقالية بالتأريخي وهو خطوة للأمام ، وأكد أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وطالب بعدم التوقف من البحث عن المفقودين .
واختتم التاج قائلا انه لا بد من اصلاح عدلي ومؤسسي في النيابة العامة والسلطة القضائية والأجهزة الشرطية.
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