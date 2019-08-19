التغيير: نجاح الديمقراطية يعتمد على السلام

أكد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، بابكر فيصل، أن نجاح الديمقراطية يعتمد على السلام، ولن تنجح وتستدام مع استمرار الحرب .
وقال فيصل في تصريح لـ(سونا) : علمنا من التجربة أن السلام بالتجزئة لن تحل المشاكل او يعيد النازحين واللاجئين إلى مناطقهم ولن يوقف الحرب تماما، وأضاف نحن حريصون على أن تكون فترة الستة أشهر الأولى مركزة على السلام.
وأبان فيصل أن الوثيقة الدستورية نصت على أن تكون الستة أشهر الأولى للسلام، وتبدأ في فترة أقصاها ثلاثون يوما من تشكيل الحكومة، مضيفا أن سبتمبر القادم سيشهد بداية التواصل للحل السياسي والسلام الشامل؛ وذلك من خلال التواصل مع كافة قوى الكفاح المسلح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
السوداني