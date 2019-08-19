المهدي: قادرون على معالجة الخلاف مع الحركات المسلحة

كشف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، عن مشاورات مع الحركات المسلحة لمعالجة الخلاف واستصحاب رؤيتها في ترتيبات المرحلة الانتقالية، وأكد أن الخلاف يمكن معالجته بالحوار واللقاءات المباشرة.
وأكد المهدي حسب (إس إم سي) اليوم (الإثنين)، قدرتهم على معالجة الخلافات مع الحركات وإعطاء السلام أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، باعتبار أن الحكومة الجديدة قائمة على نظام مدني ديمقراطي، وقال “سنتصل بجميع الحركات المسلحة للوصول لرؤية موحدة لتحقيق السلام بالبلاد”. وقطع بأن السودان دخل مرحلة جديدة فيها فرصة كبيرة لتحقيق سلام شامل وعادل.
الصيحة