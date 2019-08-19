السودان: أمطار وسيول تضرب أربع محليات بالولاية الشمالية

تعرضت أجزاء واسعة من مناطق محليات حلفا ودلقو ومروي ودنقلا بالولاية الشمالية الى أمطار وسيول مابين متوسطة الى غزيرة خلال اليومين الماضيين أدت إلى حدوث بعض الأضرار والخسائر في عدد من المنازل وبعض المرافق الخدمية دون أن تتسبب الأمطار والسيول في فقدان للأرواح.
وأكد المقدم شرطة عبد الرحمن محمد الحسن مدير إدارة الدفاع المدني مقرر غرفة طوارئ الخريف والفيضانات بالولاية الشمالية – في تصريح لـ(سونا) – أن الأضرار والخسائر في منطقة حميد بوحدة عبري الإدارية بمحلية حلفا تمثلت في انهيار ٣٢منزلا انهيارا كليا و٢٠منزلا جزئيا وبمنطقة ارو بعبري؛ بلغت حجم الخسائر انهيار ٢٩منزلا جزئيا ومنزلين انهيارا كليا، فيما تعرض الطريق القومي السليم – حلفا عند المنطقة الواقعة مابين اشمتو وارو في مسافة ٩٠٠متر الى انجراف بسبب السيول بجانب تأثر الطريق الداخلي بمنطقة ابوصارة بمحلية دلقو وانهيار فصلين بمنطقة سعدفنتي بدلقو فضلا عن تأثر شبكات الكهرباء والمياه بمنطقة ارو بوحدة عبري .
وأضاف أن عمليات الحصر جارية الآن بمحلية مروي ومنطقة الشيخ شريف بمحلية دنقلا بواسطة غرفة طوارئ الخريف والفيضانات بالولاية الشمالية لمعرفة حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الأمطار والسيول .
وقال المقدم شرطة عبد الرحمن محمد الحسن إن الغرفة وبالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات قامت بعمل كبير خلال الفترة الماضية لاحتواء الموقف وتقديم الدعم والمساعدات المطلوبة للمتضررين، مشيرا إلى أنها ماتزال حتى الآن ترابط في المناطق المتأثرة بالأمطار والسيول، داعياً المواطنين بصورة عامة ومستخدمي الطرق القومية وسائقي المواعين النهرية والمعدنين لتوخي الحيطة والحذر في ظل الأمطار المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة وفي ظل الارتفاع الملحوظ في مناسيب النيل، كما ناشد الواجهات والفعاليات والقطاعات المختلفة للتعاون وتضافر الجهود حتى ينقضي موسم الخريف بسلام.