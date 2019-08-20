الأخبار > سياسية > برطم يعتذر عن قُبُول الترشيح للمقعد الحادي عشر بـ”السيادي”
الأقسام :

سياسية

2019/08/20

2019/08/20


برطم يعتذر عن قُبُول الترشيح للمقعد الحادي عشر بـ”السيادي”


ابو القاسم برطم

شارك الموضوع :

اعتذر البرلماني المُستقل بالبرلمان المحلول أبو القاسم برطم، المُرشّح للمقعد رقم (11) بالمجلس السيادي، عن قُبُول الترشيح. وَقَدّمَ برطم أمس، شُكره للمَجلس العَسكري والكَيَانات الشّبابيّة والسِّياسيَّة والمُجتمعيَّة كَافّة التي سَانَدَت تَرشيحه، وقال: أعتذر للشَّعب السُّوداني، تقديراً لتاريخنا الانتخابي المَسنود بإرادة الجَماهير، وأشار إلى قناعاته بأنّ التّكليف الحَق يأتي بالانتخاب لا بالتّعيين، وَتَعهّد بأن يكون جُندياً وفيّاً لبناء السودان في المَرحلة القَادمة، وأضَافَ برطم لـ(الصيحة) بأن الثوابت الوطنية والعَمل السِّياسي ومفهوم الأداء في المرحلة الانتقالية يتطلّب التّجرُّد التام من هوى أو محور أو حلف.

الخرطوم: شادية سيد أحمد
صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.