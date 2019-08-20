وكيل الصحة يطمئن على أوضاع المتأثرين بالجيلي

اطمأن دكتور سليمان عبد الجبار وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف خلال زيارته التفقدية اليوم لمتأثري السيول والأمطار بمنطقة الجيلي شمال بحري، يرافقه فريق الاستجابة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، على الأوضاع الصحية، حيث تأثرت ألف و395 أسرة من جملة السكان البالغة 12 ألف نسمة وقد تم تقديم مزيد من الأدوية والناموسيات والإيواء والمواد الغذائية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، بجانب توفير فريق طبي مكون من عشرة أطباء وممرضين وصيادلة ومختبرات طبية وضباط صحة.
وقال الوكيل في تصريح لـ(سونا) اليوم إن السيول لم تخلف أية وفيات وسط المواطنين .
وأشار إلى تأثر خمسة أحياء بمنطقة الجيلي من جملة ستة أحياء تأثرت تأثرا كاملا وحوالى 1233 منزلا تأثرت كليا وجزئيا مما يعادل 88% من جملة المنازل.
وتأثرت حوالى 980 دورة مياه وانهار 800 منزل انهيارا كاملا وذلك حسب تقرير رفع للوزارة صباح اليوم، بجانب تأثر ست مدارس حكومية أساس وثانوي ومركز صحي وأندية ومسجدين ونفوق عدد من المواشي.
وأضاف الوكيل أنه تم إجلاء الأسر المتأثرة وإيواؤهم مؤقتا بالمدارس وجزء من الأحياء الأخرى وأكد استمرار مراقبة الوضع الصحي للمواطنين وتقديم العون اللازم لهم.
السودانى