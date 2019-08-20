نعمات عبد الله رئيساً للقضاء في السودان

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سياسية
2019/08/20
2019/08/20
توافق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير يوم (الثلاثاء)، على اسم السيدة نعمات عبد الله خير رئيساً للقضاء، بدلاً عن عبد القادر محمد أحمد الذي كان مرشحا من “التغيير”.
الخرطوم: الصيحة الآن
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