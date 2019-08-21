صحفي يوغندي: الثورة السودانية ما زالت مستمرة ولم تصل لنهايتها بعد

أوضح الصحفي اليوغندي والمحلل السياسي في الشؤون الإفريقية، رونالد كاتو، أن الثورة السودانية لم تبدأ في ديسمبر من العام 2018 فقط، بل كان الشعب السوداني ثائرا على الدوام لفترة طويلة ضد الحكم الدكتاتوري الذي كان يقوده عمر البشير.
وقال في تصريح (لسونا) إن الثورة السودانية ما زالت مستمرة ولم تصل لنهايتها بعد، مبينا أن هذه الثورة الشعبية امتازت بالسلمية رغم المحاولات العديدة لتحويلها إلى العنف.
وأبان أن الاتفاق الذي توصلت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي لا يعني أن الثورة السودانية حققت أهدافها، بل هناك الكثير من المهددات التي قد تواجه الثورة منها شبح التدخلات الأجنبية، سائلاً الله أن يوفق الشعب السوداني لتحقيق كل أهدافه وذلك من خلال التحول إلى نظام ديمقراطي لإدارة البلاد.
وذكر كاتو أن الشعب السوداني قادر على تحقيق التحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات، واختتم بالقول: “أهنئ الشعب السوداني بهذا الإنجاز الذي تحقق والذي واجه مجهودات مضنية لمجابهة نظام مستبد”.
الخرطوم 20-8-2019م (سونا)-