الأخبار > عناوين الصحف > أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019م
الأقسام :

عناوين الصحف

2019/08/21

2019/08/21


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019م



شارك الموضوع :

أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019م

السوداني:

* مفاجأة في محاكمة البشير واعتقال وزير شؤون الرئاسة السابق

* إعلان أعضاء (السيادي) وحمدوك يؤدي القسم اليوم

* السيول تدمر أكثر من ألف منزل بمنطقة الجيلي

الصيحة:

* اكتمال (فرح السودان) بتشكيل (السيادي)

* برهان وحمدوك وأعضاء السيادي يؤدون القسم اليوم (ونعمات) رئيساً للقضاء

* “حميدتي” للجان المساعدة بالجيلي: مقولة “البتقصو جيب نصو” انتهت

المجهر:

* مجلس السيادة ورئيس الوزراء يؤدون القسم اليوم

* منظمة الشفافية تعلن تدوين (121) بلاغ فساد ضد نافذين من النظام السابق

الجريدة:

* إعادة سيارات حكومية لرموز النظام المخلوع بمروي

* قيادي بالوطني: لا توجد جهة تحل الحزب إلا المؤتمر العام

* وفاة وإصابة (32) شخصاً نتيجة الأمطار بالجزيرة

آخر لحظة:

* الحرية والتغيير: لن نعترف بمحاكمة البشير

* تشكيل السيادي وتعيين حمدوك اليوم

* إرتفاع هائل في مناسيب النيل وتحذيرات للمواطنين

* (121) بلاغاً ضد كبار قادة النظام السابق

الإنتباهة:

* إعلان (السيادي) وحمدوك بالخرطوم

* محامي المعزول: لا علاقة للبشير بمحاولة تهريبه

(121) بلاغاً ضد رموز النظام المباد

الأخبار:

* مرسوم بتشكيل المجلس السيادي وحمدوك يؤدي القسم اليوم

* نعمات عبد الله رئيساً للقضاء كأول امرأة تتولى المنصب بالبلاد

الدار:

* الشيخ عبد الحي يوسف يصدر بياناً حول اتهام البشير له بالمحكمة

* أولى الشهادة السودانية 2018: البشير منحني شيكاً بسبعة ألف جنيه وجدته بدون رصيد

* كباشي: تسلمنا أسماء مرشحي التغيير.. وقرب حل المجلس العسكري

* “الدار” ترصد مقتل طالب ثانوي بشرق النيل

* تأجيل محاكمة سوداكال بتهمة الاحتيال على مستثمر فلسطيني

* محاكمة رجل متهم بإختطاف طفلة لخارج البلاد

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.