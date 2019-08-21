أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019م
السوداني:
* مفاجأة في محاكمة البشير واعتقال وزير شؤون الرئاسة السابق
* إعلان أعضاء (السيادي) وحمدوك يؤدي القسم اليوم
* السيول تدمر أكثر من ألف منزل بمنطقة الجيلي
الصيحة:
* اكتمال (فرح السودان) بتشكيل (السيادي)
* برهان وحمدوك وأعضاء السيادي يؤدون القسم اليوم (ونعمات) رئيساً للقضاء
* “حميدتي” للجان المساعدة بالجيلي: مقولة “البتقصو جيب نصو” انتهت
المجهر:
* مجلس السيادة ورئيس الوزراء يؤدون القسم اليوم
* منظمة الشفافية تعلن تدوين (121) بلاغ فساد ضد نافذين من النظام السابق
الجريدة:
* إعادة سيارات حكومية لرموز النظام المخلوع بمروي
* قيادي بالوطني: لا توجد جهة تحل الحزب إلا المؤتمر العام
* وفاة وإصابة (32) شخصاً نتيجة الأمطار بالجزيرة
آخر لحظة:
* الحرية والتغيير: لن نعترف بمحاكمة البشير
* تشكيل السيادي وتعيين حمدوك اليوم
* إرتفاع هائل في مناسيب النيل وتحذيرات للمواطنين
* (121) بلاغاً ضد كبار قادة النظام السابق
الإنتباهة:
* إعلان (السيادي) وحمدوك بالخرطوم
* محامي المعزول: لا علاقة للبشير بمحاولة تهريبه
(121) بلاغاً ضد رموز النظام المباد
الأخبار:
* مرسوم بتشكيل المجلس السيادي وحمدوك يؤدي القسم اليوم
* نعمات عبد الله رئيساً للقضاء كأول امرأة تتولى المنصب بالبلاد
الدار:
* الشيخ عبد الحي يوسف يصدر بياناً حول اتهام البشير له بالمحكمة
* أولى الشهادة السودانية 2018: البشير منحني شيكاً بسبعة ألف جنيه وجدته بدون رصيد
* كباشي: تسلمنا أسماء مرشحي التغيير.. وقرب حل المجلس العسكري
* “الدار” ترصد مقتل طالب ثانوي بشرق النيل
* تأجيل محاكمة سوداكال بتهمة الاحتيال على مستثمر فلسطيني
* محاكمة رجل متهم بإختطاف طفلة لخارج البلاد
الخرطوم (كوش نيوز)