أعضاء مجلس السيادة يؤدون القسم بالقصر الجمهوري

أدى القسم بالقصر الجمهورى اليوم (الأربعاء) تسعة من أعضاء مجلس السيادة ، أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، ورئيس القضاء مولانا عباس علي بابكر، بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق الركن محمد علي إبراهيم. والأعضاء هم:
الفريق أول محمد حمدان دقلو ،الفريق الركن شمس الدين الكباشي إبراهيم ،الفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، اللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم ، حسن محمد إدريس قاضي ،د.الصديق تاور كافي ، محمد الفكي سليمان ،د.عائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.
وسيؤدي عضو المجلس محمد حسن عثمان التعايشي القسم في وقت لاحق.
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