الأخبار > سياسية > أعضاء مجلس السيادة يؤدون القسم بالقصر الجمهوري
الأقسام :

سياسية

2019/08/21

2019/08/21


أعضاء مجلس السيادة يؤدون القسم بالقصر الجمهوري



شارك الموضوع :

أدى القسم بالقصر الجمهورى اليوم (الأربعاء) تسعة من أعضاء مجلس السيادة ، أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، ورئيس القضاء مولانا عباس علي بابكر، بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق الركن محمد علي إبراهيم. والأعضاء هم:

 

الفريق أول محمد حمدان دقلو ،الفريق الركن شمس الدين الكباشي إبراهيم ،الفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، اللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم ، حسن محمد إدريس قاضي ،د.الصديق تاور كافي ، محمد الفكي سليمان ،د.عائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

 

وسيؤدي عضو المجلس محمد حسن عثمان التعايشي القسم في وقت لاحق.

الصيحة

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.