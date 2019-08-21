لمناقشة قضايا الحرب والسلام قادة الحركات المسلحة السودانية بالعاصمة (جوبا)

التئم أمس (الثلاثاء) لقاء ضم قادة الجبهة الثورية السودانية بعاصمة جنوب السودان جوبا بالرئيس سلفاكير مليارديت لمناقشة قضايا الحرب والسلام بمبادرة من الرئيس الجنوب سوداني.
حيث دعا الرئيس سلفاكير قادة الحركات المسلحة السودانية لعقد لقاء بمدينة جوبا للوقوف على مجمل نقاط الخلاف التي نشبت بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير الموقعة مؤخراً على الإعلان الدستوري بينها والمجلس العسكري الانتقالي وحالت دون مشاركة قادة الجبهة.
بينما تتحدث الجبهة الثورية عن تجاوز الوثيقة الدستورية لما تم الاتفاق عليه بين الثورية – قحت ـ خلال المشاورات الأخيرة التي جرت بمدينة أديس أبابا وتم الاتفاق حول مجمل القضايا محط الخلاف في وقت سابق.
هذا ووصل إلى مدينة (جوبا) كل من رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، رئيس حركة التحرير الطاهر حجر، فضلاً عن تقديم الدعوة لكل من رئيس الحركة الشعبية – قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور، ورئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم بمشاركة منسوبي الحركة الشعبية جناح مالك عقار.
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