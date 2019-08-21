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سياسية

2019/08/21

2019/08/21


حمدوك يصل البلاد



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وصل البلاد عصر اليوم الدكتور عبدالله حمدوك قادما من دولة اثيوبيا وسيؤدي القسم عند التاسعة مساءاً بالقصر الجمهوري رئيساً لمجلس الوزراء .

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الأستاذ صديق يوسف والأستاذ عمر الدقير القياديان بقوى إعلان الحرية والتغيير وعدد آخر من قيادات قوى الحرية والتغيير.

 

وقال الدكتور عبدالله حمدوك – في تصريح صحفي بمطار الخرطوم – إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية.

السودانى

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