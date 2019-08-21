متولي وحسين يبحثان أوضاع السودانين بمصر

التقى الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير عصام عوض متولي بمكتبه بالدكتور حسين محمد عثمان رئيس المجلس الاعلى للجالية السودانية بمصر وبحضور الاستاذ أحمد عثمان عبد الله المدير العام للجاليات بجهاز المغتربين .
وتناول اللقاء الوقوف على اوضاع الجالية السودانية بمصر والقضايا التي تواجهها والعمل على اتخاذ الخطوات العلمية والعملية لمعالجتها ، وسير العملية التعليمية لابناء الجالية السودانية بمصر .
وقدم الاستاذ أحمد عثمان المدير العام للجاليات شرحا للائحة الهادية للجاليات والتي وضعت في العام 2015م باعتبارها الاطار العام لتكوين الجاليات السودانية بالخارج .
من جانبه اشاد الدكتور حسين بالجهود الحثيثة التي يبذلها جهاز المغتربين في رعاية شريحة السودانيين بالخارج والاهتمام والسعي لإيجاد الحلول الناجعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
وكشف حسين عن التنوع الذي تتميز به الجالية السودانية في مصر ، منوها الى ضرورة الاسراع بمعالجة قضايا الاوراق الثبوتية.
وطالب بإنشاء مركز ثقافي سوداني بجمهورية مصر لربط الاجيال الحالية بتاريخ وثقافة السودان وعمل رحلات ثقافية وتوعوية لابناء السودانيين المقيمين بمصر .
واشار في حديثه الى الادوار التي تقوم بها السفارة السودانية بالقاهرة في تسيير أمور الجالية السودانية واهتمامها بالوجود السوداني ، وفي مجال التعليم كشف رئيس المجلس الاعلى عن السعي الى انشاء مدرسة سودانية جديدة لتكون اضافة للمدرستين الموجودتين حاليا بالإضافة لـ(54) مركزا تعليميا على مستوى الجمهورية تقدم خدمات جليلة في مجال التعليم ،وثمن رئيس المجلس الاعلى للجالية الادوار التي تقوم بها الاندية السودانية ومنظمات المجتمع المدني في مصر.
الخرطوم 21_8_2019(سونا)