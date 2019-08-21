عبدالله حمدوك: حرية سلام وعدالة ستشكل برنامج الفترة الانتقالية

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ان شعار الثورة حرية وسلام وعدالة وإيقاف الحرب وتحقيق السلام المستدام ومعالجة مشاكل النزوح واللجوء سيشكل برنامج الفترة الانتقالية .
واضاف رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقصر الجمهوري مساء الأربعاء عقب أدائه القسم ان من أولويات حكومته بناء إقتصاد وطني يقوم على الانتاج وليس الهبات وإصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون والعدل وبناء علاقات خارجية تبنى على أساس مصالح السودان وتمثيل النساء في الجهاز التنفيذي بكل عدالة.
وترحم حمدوك على شهداء الثورة السودانية متمنياً الشفاء العاجل للجرحي مبيناً ان جروحهم ستزين صدورهم أبد الدهر.
الخرطوم 21-8-2019م (سونا)