رئيس الوزراء: سنعمل من أجل نظام ديمقراطي تعددي

أعلن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء انه سيعمل من أجل نظام ديمقراطي تعددي يحترم فيه جميع السودانيين خلافاتهم .
واوضح انه لم يتم منذ الاستقلال خلق مشروع وطني يلتف حوله الجميع داعياً للتفكير كيف يحكم السودان وجعل خيار من يحكمه للشعب السوداني العظيم.
وقال حمدوك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأربعاء بالقصر الجمهوري عقب أدائه القسم أن رفض بعض القوى السياسية للوثيقة الدستورية والخلافات التي تحدث كل ذلك عادي جداً في ظل النظام الديمقراطي موضحاً أنه إختبار حقيقي للنظر في الجوانب المشتركة بيننا للعبور بالسودان لبر الامان .
وأشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير هي التي رشحته لمنصب رئيس الوزراء مشدداً على انه وبعد أدائه القسم اصبح رئيس وزراء لكل السودانيين .
واوضح رئيس الوزراء أن السودان خطا أولى الخطوات نحو الشراكة غير المتشاكسة بعد تكوين مجلس السيادة وبعد أيام قليلة مجلس الوزراء وقال أن الديمقراطية لايمكن تعلمها إلا من داخل ممارستها.
الخرطوم 21-8-2019م (سونا)