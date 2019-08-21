الدقير: رئيس الوزراء يقع عليه العبء الأكبر خلال الفترة الانتقالية

شدد القيادي بقوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، على أن واجب الجميع يُحتم دعم السلطة الانتقالية لضمان نجاحها في أداء مهامها والعبور إلى وطن الحرية والسلام والعدالة والحياة الكريمة.
وهنأ الدقير في منشور على صفحته الشخصية بـ “الفيسبوك” يوم “الأربعاء” د. عبدالله حمدوك بصدور قرار باختياره رئيساً لوزراء السودان، ونوه إلى أن رئيس الوزراء يقع عليه العبء الأكبر خلال الفترة الانتقالية.
وهنأ أيضاً أعضاء مجلسى السيادة بمُناسبة أدائهم اليمين الدستورية رأساً للدولة ورمزاً لسيادتها ووحدتها حسب الوثيقة الدستورية وتنمي لهم التوفيق.
الخرطوم: باج نيوز