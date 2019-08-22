أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019م
الوطن:
رسمياً .. حمدوك رئيساً للوزراء
“الشعبي” يخطط لاسقاط “الانتقالية” ويهدد بتمزيق “الدستورية”
منظمة الشفافية تطالب الحكومة الجديدة بالإفصاح عن أموال قياداتها
أعضاء المجلس السيادي يتعهدون بتحقيق أهداف الثورة
الانتباهة
حمدوك: لن نعتمد على الهبات والمعونات
مجلس السيادة: حسم منصب رئيس القضاء خلال ساعات
رئيس الوزراء: اختيار الوزراء سيتمّ بصرامة
مناوي: جنوب السودان أجبر على الإنفصال عن”السودان”
نيكولا لـ”الانتباهة”: أنا سودانية قبل أنّ أكون مسيحية
التيار
جبريل إبراهيم لـ”التيار”: لن نكون متفرّجين وسنسترد الثورة
حمدوك يخطف الأضواء يشغل ويشعل وسائل التواصل الاجتماعي
نبيل أديب يكشف أخطاء بالوثيقة الدستورية واستبعاده من اللجنة
عضو بالسيادي: حسم مسألة رئيس القضاء والنائب العام خلال ساعات
“الثورية” توقيع الوثيقة الدستورية إبادة للثورة
لجنة قضاة السودان تعلن تمكسها بـ”الوثيقة الدستورية”
الصيحة
الجبهة الثورية تفتح”نيرانًا ثقيلة” على”الحرية والتغيير”
“حمدوك” يؤدي القسم..علي الحاج:”لن نعترف بالوثيقة وحنشرّطها”
مثول”29″ نظاميًا بالمحكمة متهمين بقتل المعلّم”أحمد الخير”
لقاء مرتقب بين الحكومة وقادة الحركات المسلّحة بجوبا
القوى الوطنية تتحوّل إلى المعارضة وتشكّل حكومة ظلّ
انهيار أكثر من”13″ ألف منزل و”103″ مدارس بالنيل الأبيض
الجريدة
حمدوك يؤدي القسم رئيسًا للوزراء ويطرح أولويات المرحلة الانتقالية
مياه السيول والفيضانات تحاصر”500″ أسرة بريفي طوكر وتحذير من كارثة
رفع جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال المعلم أحمد الخير للأربعاء المقبل
السوداني
حمدوك: معايير صارمة لاختيار الوزراء والقطاع المصرفي على شفا الانهيار
“الجبهة الثورية” نظرتنا لـ”قيادات قوى الحرية” لا تختلف عن نظرتنا لـ”أمين حسن عمر”
إطلاق سراح وزير شؤون الرئاسة السابق عقب التحقيق معه بشأن أموال البشير
عضو بالسيادي: سأتنازل عن منصبي إذا تمّت تسوية مع الحركات.
النيلين