“كرمان” تطالب حكومة السودان الجديدة بالانسحاب من اليمن

طالبت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، رئيس الحكومة السودانية الجديد، عبد الله حمدوك، بسحب قوات بلاده من اليمن “بصورة عاجلة”.
وفي رسالة مفتوحة، عبر وكالة “الأناضول”، الخميس، قالت الناشطة اليمنية، مخاطبة حمدوك: “أبارك لك ثقة قوى الثورة والتغيير في السودان، واحتفاء السودانيين بك رئيسا لحكومتهم الانتقالية”.
وأعربت عن ثقتها في كونه “الرجل المناسب في المكان المناسب، وأتمنى لك ومعي كل أبناء شعبنا اليمني التوفيق في أداء مهامك في خدمة الشعب السوداني”.
وشددت كرمان في رسالتها على أن الحرب اليمنية “ليست حربكم، واستمرار مشاركتكم في الحرب ينال من العلاقة الودية التي تجمع الشعبين الشقيقين”.
وأضافت: “السودان الجديد لا يليق به إلا أن ينأى بنفسه عن هذه الحرب التي تمضي بعيدا في تدمير شعبنا وتفتيته وتقويض كيانه الوطني”.
وأدى حمدوك، مساء الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني (قبل حله وتشكيل المجلس السيادي)، عبد الفتاح البرهان، قد أكد أن قوات بلاده باقية في اليمن لأنها موجودة ضمن “اتفاقية” مع التحالف السعودي الإماراتي.
ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ آذار/ مارس 2015، ولم تعلن الخرطوم عن عدد القوات المشاركة، لكنها كانت قد أعلنت عن استعدادها إرسال 6 آلاف جندي.
عربي21