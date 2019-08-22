“الدعم السريع” بنيالا تضبط أفراداً يُروِّعون المُواطنين باسمها

ضبطت قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور، مجموعة من ثلاثة أشخاص ينتحلون صفتها، يُمارسون ترويع ونهب المُواطنين.
وكَانت قُوة من استخبارات الدعم السريع بقيادة الملازم محمد ماكن والمُساعد حسن حسين، ضَبَطَت المجموعة وهي ترتدي الزي الرسمي لـ “الدعم السريع” وتقوم بترويع ونَهب المُواطنين بحي الوحدة ووادي نيالا ليلاً،
وأوضح محمد ماكن أنّ قواته بمُوجب معلومات وردت اليها بمُمارسات تلك المجموعة من ترويعٍ ونهبٍ وتجارة المُخدّرات وحُبُوب الخرشة في الحفلات والأسواق، وبمُتابعة مُتأنية استطاعت القبض على الثلاثة وهم يرتدون الزي الرسمي ويقومون بسرقة منزل أحد المُواطنين، وأضاف بأنّه تم فتح بلاغات في مُواجهة المُتّهمين بقسم شرطة نيالا شمال تحت المادتين (١٧٤ و٩٣) من القانون الجنائي، وجارٍ التحري معهم بغية تقديمهم للمحاكمة .
الصيحة